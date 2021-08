Jorginho accoglie Lukaku: “Un campione, ci darà una grande mano”

Il centrocampista del Chelsea, Jorginho, nelle scorse ore ha rilasciato un’intervista a TNT Sports Brasil. Tra gli argomenti chiacchierati, il classe 1991 ha anche parlato riguardo all’ormai quasi sicuro ritorno di Big Rom nel club inglese: “Un giocatore come Lukaku ha fatto grandi stagioni ed è stato un campione in Italia, di sicuro è un giocatore che ci darebbe una grande mano. Chiunque arriverà per aiutarci sarà un valore aggiunto. Vediamo cosa succederà nei prossimi giorni“.

Foto: Instagram giocatore