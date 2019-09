Jorginho: “Abbiamo meritato la vittoria, ma il campo faceva schifo”

Dopo la vittoria contro l’Armenia, il centrocampista azzurro Jorginho ha parlato così ai microfoni di Rai Sport: “Il campo non ci ha aiutato per le nostre caratteristiche. Loro sono riusciti ad iniziare la partita sul loro punto di forza: la palla lunga. Noi siamo riusciti a venire fuori col nostro gioco e a cambiare la partita meritatamente. Loro sono più avanti di noi ma credo che alla lunga abbiamo meritato la vittoria, imposto il nostro gioco portando a casa i tre punti fondamentali. Primi quindici minuti difficili più merito del pressing dell’Armenia o per demeriti nostri? Credo un po’ tutte e due ma se vai a vedere abbiamo regalato noi palloni facili. Non è un alibi ma un dato di fatto che il campo faceva schifo e non siamo riusciti a trovare le misure”.

Foto: Twitter Vivo Azzurro