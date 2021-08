Jorginho: “Abbiamo meritato di vincere. Non male questo feeling con i rigori”

Jorginho ha trionfato anche nella Supercoppa Europea col suo Chelsea, conquistando così il terzo titolo stagionale (dopo Champions League ed Europeo) ai calci di rigore ai danni del Villarreal. Ecco le sue dichiarazioni ad Amazon Prime Video nel post partita:

Sul titolo conquistato ancora una volta ai rigori: “Non male questo feeling con i rigori… Fantastico quando vinci con un gruppo di ragazzi meravigliosi che lavorano tanto l’uno per l’altro. Ci sono stati dei momenti in cui siamo calati, forse anche un po’ di stanchezza. Ma va dato anche merito al Villarreal, che è una buonissima squadra. Alla fine penso che abbiamo meritato di vincere”.

Cosa ci è mancato in Premier League con il Mancester City? “Non dobbiamo lasciare punti per strada come successo l’anno scorso, dobbiamo dare continuità e mantenere umiltà e intensità”.

Foto: Twitter Chelsea