Jorge Vargas: “La mia Cina blindata. E un calciatore ha pagato 65 mila euro di multa”

Jorge Francisco Vargas Palacios, semplicemente noto come Jorge Vargas, attualmente è un collaboratore di Roberto Donadoni nello Shenzhen FC, formazione di Serie B cinese. L’ex calciatore della Reggina ha rilasciato un’intervista ai microfoni de La Cuarta soffermandosi sul Coronavirus e sul traumatico rientro in Cina: “Com’è iniziata la pandemia in Cina? Quando è iniziato il Coronavirus eravamo in Spagna da due mesi (a svolgere il ritiro pre-campionato, con la competizione di calcio cinese che sarebbe dovuta iniziare il 22 febbraio, ndr). Tutto è andato bene e siamo stati fortunati ad avere rinnovato il visto turistico dei giocatori, che in tutta la Cina è di 15 giorni. Dovevamo tornare a un punto intermedio che era Dubai, ma gli Emirati Arabi Uniti hanno chiuso i confini e siamo dovuti tornare indietro, viaggiando senza una meta. Discriminati in Spagna perché eravamo una squadra cinese? Eravamo a Girona, vicino al confine con la Francia, ma non ci sono stati problemi. Le persone ci hanno trattati bene e dato che eravamo lì da così tanto tempo, le persone ci amavano moltissimo. Il ritorno in Cina? Una volta arrivati qui, la dogana ci ha tenuto per circa sei ore per riempire pratiche burocratiche e misurarci la temperatura, isolando immediatamente l’intero gruppo. Fuori dall’aeroporto, e dopo una lunga attesa, la polizia ci stava aspettando con alcune persone del club e ci portarono in un hotel deciso dal governo per rinchiuderci. Ci controllarono la temperatura e ci fecero i tamponi alla gola per il test del Coronavirus. Come sto io? Di pessimo umore. Siamo in quarantena da venerdì (20 marzo, dopo il ritorno dalla Spagna). Lunedì è arrivata una comunicazione del governo per una quarantena totale. Nell’hotel ognuno è chiuso nella sua stanza, dove ognuno fa le pulizie della propria. Se vuoi mangiare, ordini online, un ragazzo indossa una tuta da astronauta, bussa alla porta e lascia l’ordine. Problemi con la quarantena? L’altro giorno è successo che uno dei giocatori è andato a prendere il suo cibo in un altra stanza, che era a un metro e mezzo di distanza. E qui non sapete quante telecamere ci sono. Il giorno dopo la polizia è andata a cercarlo. Lo avrebbero portato via e il club doveva intercedere. Alla fine, ha pagato una multa di oltre 60 milioni di pesos cileni (circa 65.000 euro). Fu fortunato, perché altrimenti sarebbe stato in prigione per sei mesi. La situazione è terribile, qui ci sono persone dello staff a cui sono morti parenti, amici e colleghi e non hanno potuto nemmeno salutarli per l’ultima volta. Sono misure molto ferree? Non riesco a mettere un piede fuori dalla stanza, la polizia ci monitora costantemente. Dobbiamo stare qui fino al 30 marzo. Ho dovuto comprare disinfettanti, aspirapolvere… alla fine ti suggestiona, stai costantemente a pulire. Si perde la cognizione del tempo, ora capisco come si sentono le persone in carcere. Internamente, dentro di te, ti senti morire. Ed io sono in una stanza di 40 metri quadrati. Non puoi aprire la finestra, non puoi prendere aria. È un isolamento. Cucini, provi a dormire, ti alzi, guardi un po’ di calcio. In qualche modo siamo fortunati, perché abbiamo la televisione e internet. Provo a dormire, ma non ci riesco, mi sveglio. Succede qualcosa, non so se sia la tensione o la pressione. Se sono solo nella stanza? Si, sono stanze individuali. C’è un allarme sulla porta, che dura 20 secondi: se la apri, suona come la tua casa venga derubata. Cosa faccio durante il giorno? Guardo molti video dei giocatori che potrebbero potenziare la forza, come dieci al giorno per posizione. Mi alleno, ho materiale per farlo e il preparatore atletico ci ha dato una routine di esercizi da svolgere durante il giorno. Parlo anche con i giocatori, scherzo con loro, gli rompo un po’ le scatole (ride, ndr). Dopo il 30 marzo, l’allenatore Roberto Donadoni darà loro un paio di giorni liberi”.

Foto: AS Chile