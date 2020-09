Jorge Messi: “Difficile che Leo resti”

Scoppia una seconda bomba nel centro di Barcellona dopo le parole di Jorge Messi, padre dell’attaccate bluagrana, arrivato in mattinata in città per discutere il futuro del figlio. L’agente-padre dell’argentino come raccolto dalle immagini de El Chiringuito Tv ha chiarito letteralmente in futuro di Leo: “È difficile che resti a Barcellona in futuro.”

