Jorge Mendes: “Il Pallone d’oro ha un solo nome: Cristiano Ronaldo. Nessuno lo merita più di lui”

In un’intervista rilasciata a L’Equipe, il celebre agente Jorge Mendes ha spiegato il motivo per cui Ronaldo dovrebbe vincere il Pallone d’oro: “I numeri parlano per lui e dovrebbero essere sufficienti. Ha segnato 115 gol col Portogallo, diventando il primatista mondiale con le nazionali. È il miglior marcatore della storia del calcio: è una cosa decisiva, deve esserlo per il trofeo, perché continua a dimostrare di essere il miglior calciatore della storia. Non dimenticate che Cristiano è stato il capocannoniere dell’esigente campionato italiano, è stato il miglior marcatore dell’ultimo Europeo, ha il record di gol in Champions League ed è l’unico ad aver vinto tutto in tre Paesi diversi e molto competitivi come Italia, Spagna e Inghilterra. Tutto questo con una regolarità assolutamente unica. Dal mio punto di vista il Pallone d’Oro ha un solo nome: Cristiano Ronaldo. Non ha mai meritato di vincerlo di più che in quest’anno”.

FOTO: Twitter Nations League