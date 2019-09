Jorge Jesus: “Un giovane del mio Flamengo mi ricorda Kakà”

Nella notte, il Flamengo ha battuto in trasferta l’Avaí nel campionato brasiliano. Dopo le reti dell’ex interista Gabigol e di Pablo Mari, a suggellare il definitivo 3-0 ci ha pensato il 17enne Reinier, trequartista alla sua seconda presenza complessiva con la maglia del Mengão. Nella conferenza stampa post-partita, il suo allenatore Jorge Jesus ha tessuto le lodi del classe 2002: “Per la maturità di gioco che esprime sul campo, è un ragazzo che è circa cinque anni in anticipo. Per lo stesso stile e il profilo mi ricorda Kakà. Crescerà ancora molto. Spero solo che rimanga umile e con i piedi per terra“.

Foto: sito ufficiale Flamengo