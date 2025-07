Jorge Jesus si presenta: “Ronaldo ha vinto ovunque tranne all’Al Nassr. Lo aiuterò”

15/07/2025 | 20:40:21

Dopo essere stato esonerato dall’Al-Hilal, Jorge Jesus riparte dall’Al Nassr, dove ritroverà un connazionale, Cristiano Ronaldo. E proprio il fuoriclasse di Madeira avrebbe giocato un ruolo determinante nel convincere Jesus ad accettare l’incarico: “Senza il suo invito non sarei qui. Cristiano ha vinto ovunque, ma non ancora in Arabia Saudita. Cercherò di aiutarlo in questa stagione. Parliamo la stessa lingua, sarà tutto più semplice. Non potevo rifiutare la sfida che mi ha lanciato”,

Foto: Instagram AL Nassr