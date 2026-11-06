Jorge Jesus: “Ritiro Ronaldo? Forse ho affrettato le cose, ma non mi sento in colpa. Il nuovo capitano è Bernardo Silva”

06/11/2026 | 15:59:22

Jorge Jesus è intervenuto in conferenza stampa dopo aver diramato la prima lista di convocati del Portogallo dall’addio di Ronaldo. Il CT è tornato sull’argomento, sottolineando, ancora una volta, quanto non si senta responsabile del ritiro di CR7: “Forse ho affrettato le cose, ma non per colpa mia. Era nella sua testa. Non mi sento in colpa per nulla riguardo alla sua partenza. Rispetto la sua decisione. Detto ciò, la sua storia non può essere ignorata. Sarà sempre un simbolo e ho creato una forte amicizia con lui in quest’anno e mezzo. Sportivamente ha preso un’altra decisione e, come ho detto, rispetto molto la sua decisione. Il nuovo capitano sarà Bernardo Silva, in base al numero di presenze”.

Foto: Instagram Portogallo