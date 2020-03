Jorge Jesus positivo al Coronavirus, il Flamengo: “È in condizioni stabili”

Il Flamengo, attraverso una nota ufficiale, ha annunciato che il tecnico Jorge Jesus è risultato positivo al Coronavirus. Questo il comunicato: “Il Flamengo informa che è stato fatto il test per il Coronavirus a tutti gli atleti, staff e impiegati del club sportivo nella giornata di lunedì pomeriggio. Il club informa che il tecnico, Jorge Jesus, è risultato positivo al primo test e ora ce ne sarà un altro. L’allenatore sarà monitorato dallo staff medico del Flamengo ed è in condizioni stabili. La squadra ha deciso di sospendere gli allenamenti della prima squadra e delle giovanili per almeno una settimana. Gli altri atleti e membri dello staff sono risultati negativi al Coronavirus ma si atterranno comunque alle direttive del Ministro della Salute durante la pandemia”.

Nota Oficial do Departamento de Futebol Profissional sobre o Covid-19 https://t.co/6ODySt5UDP — Flamengo (@Flamengo) March 16, 2020

Foto: AS