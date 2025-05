Jorge Jesus lascia l’Al-Hilal: è ufficiale. E il Brasile lo vuole come CT

03/05/2025 | 11:22:48

Jorge Jesus lascia l’Al-Hilal, è ufficiale l’addio del tecnico portoghese al club saudita. E’ stato resto noto dalla stessa società attraverso un comunicato ufficiale: “Al-Hilal e Jorge Jesus concordano di terminare il rapporto contrattuale. Il consiglio di amministrazione della società Al-Hilal Club ha concordato con l’allenatore portoghese della prima squadra di calcio di terminare il rapporto contrattuale tra loro. Il Consiglio ha espresso il proprio apprezzamento per gli sforzi compiuti dal personale tecnico dalla scorsa stagione”. E secondo la stampa estera, il Brasile avrebbe messo gli occhi sullo stesso tecnico per la panchina, dopo la fumata grigia delle scorse ore per Ancelotti, anche se il discorso resta aperto.

FOTO: Instagram Al-Hilal