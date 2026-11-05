Jorge Jesus: “Cristiano Ronaldo? E’ una decisione sua, gli ho chiesto di continuare ma devo accettare la sua scelta”

05/11/2026 | 15:40:07

Intervistato da Canal 11, Jorge Jesus ha parlato del ritiro di Cristiano Ronaldo dal Portogallo: “Cris è una figura iconica a livello mondiale, in Portogallo e all’interno della nazionale. È un giocatore che ha dato tantissimo alla nazionale negli ultimi anni. È un simbolo per i giovani portoghesi. La maggior parte dei suoi tifosi sono giovani. Ho avuto l’opportunità di lavorare con lui per un anno all’Al-Nassr. Sarà sempre un modello per la nostra nazionale, per la nostra gente, per la nostra storia e per la nazionale. Ho fatto installare una sua grande foto nell’auditorium per tutti i giovani giocatori e colleghi che vengono qui ogni giorno. È tutta una sua decisione. Abbiamo avuto modo di parlarne prima della sua prima convocazione. Gli ho chiesto di continuare con me, ma devo accettare la sua decisione. Sarà sempre nei cuori del popolo portoghese e della nazionale. Non ci sono giri di parole: sarà sempre un modello per il calcio portoghese”.

Foto: Instagram Portugal

