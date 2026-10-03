Jorge Jesus: “Cristiano Ronaldo è un simbolo del Portogallo. Conosco il problema, ne paleremo dopo”

03/10/2026 | 21:20:35

Il ct del Portogallo Jorge Jesus ha parlato in conferenza stampa: “L’attenzione deve essere rivolta alla Nazionale, in questo caso la Norvegia, a ciò che dobbiamo fare bene, a ciò che anche i nostri giocatori devono fare bene. Non si tratta di ignorare Cristiano Ronaldo, è un simbolo della Nazionale e del Portogallo. Dopo la partita, ci sarà tutto il tempo per parlarne. Dobbiamo rimanere concentrati e so qual è il problema in questo momento. Poi avremo tempo per analizzare cosa succederà qui”.

Foto: Instagram Portugal