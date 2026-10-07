Jorge Jesus: “Comunicato Ronaldo? L’ho letto, ora vado in Federazione e lavoro pensando sempre al Portogallo”

07/10/2026 | 16:53:46

Il comunicato tanto atteso e promesso da Cristiano Ronaldo, all’indomani della spaccatura con la Federazione portoghese, è arrivato nella serata di ieri portando con sé non poche polemiche. Il capitano della Seleçao ha ammesso di aver sbagliato a non salutare i tifosi al termine della partita giocata in Norvegia, pur sentendosi deluso dall’atteggiamento di Jorge Jesus, secondo lui colpevole di non aver mantenuto le promesse fatte durante l’incontro fra i due. La risposta del CT non si è fatta attendere e, questa mattina, all’uscita di casa ha detto ai giornalisti presenti: “Ho letto la dichiarazione e ora, come faccio ogni giorno, vado in federazione a lavorare, a pensare alla squadra e alla nazionale”.

Foto: Instagram Portugal