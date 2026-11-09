Jorge Jesus chiama Flavio Nazinho, prima volta per lui

09/11/2026 | 12:42:09

Il Monaco attraverso un comunicato fa sapere che Flavio Nazinho è stato convocato per la prima volta in nazionale con il Portogallo: “Finalmente avrà la gioia di entrare a far parte della nazionale maggiore! Ex nazionale giovanile portoghese, il difensore dell’AS Monaco Flávio Nazinho è stato appena convocato per la prima volta nella Seleção per disputare le ultime due partite della fase a gironi della Nations League . Un grande motivo di orgoglio per il terzino sinistro, arrivato quest’estate dal Cercle Brugge, club gemellato con il Monaco”.

Foto: x Monaco