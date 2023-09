Jorge: “Il Napoli è molto forte, ma proveremo a vincere. Guardiamo con ambizione alla Champions”

Artur Jorge, allenatore del Braga, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della gara contro il Napoli.

Queste le sue parole: “L’avversario ha grande qualità individuale, si trasforma in qualità collettiva. Nonostante il cambio in panchina sono rimasti forti. Domani l’obiettivo sarà presentarci come una squadra altrettanto forte ed ambizioso”

Quale sarà la vostra identità in Champions? “Sarà diverso dal contesto abituale, ma l’ambizione e la determinazione non cambia. Siamo in un gruppo con tre squadre molto forti e dovremo adattarsi rapidamente. Domani affrontiamo i campioni d’Italia, ma sarà un’opportunità”.

Bruma ha usato molto la parola vincere. “Tutti vogliamo vincere, quando si parla di vittoria è un sentimento che ci dà la voglia di prepararci al meglio per questa missione. Domani sarà difficile, ovviamente, speriamo di affrontarla con la voglia di approfittare del momento e sempre l’obiettivo di vincere”.

Domani ci sarà più pressione. Può servirvi anche per il campionato? “Il Braga ha vinto 6 partite su 9, guardiamo con la stessa ambizione al Napoli, c’è voglia di vincere ma con leggerezza. La Champions non è un problema, ma la soluzione per poter crescere. Non ci chiuderemo, ma reagiremo e lotteremo”.

Che Napoli si attende? Quello forte dell’anno scorso o in difficoltà delle ultime? “Mi aspetto un Napoli molto forte, ho visto la gara con la Lazio ma anche col Genoa dove comunque ha rimontato due gol e poi sono stati risparmiati alcuni giocatori proprio per il Braga. Io mi chiedo più che altro che Braga mi aspetto, faremo di tutto per essere all’altezza”.

