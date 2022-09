Jordi Cruyff: “I calciatori acquistati avevano offerte migliori di quelle del Barcellona”

Il Barcellona ha concluso un mercato estivo con tante aggiunte, che hanno fatto fare un salto di qualità alla squadra, come confermato dalle prove di inizio stagione. Sono arrivati in totale sette giocatori (Lewandowski, Koundé, Raphinha, Kessie, Christensen, Bellerin e Marcos Alonso). Molti di loro hanno voluto realizzare il sogno di indossare la maglia del Barcellona, seppur “corteggiati” da altri club, con una maggiore disponibilità economica. Lo ha spiegato Jordi Cruyff, segretario tecnico del Barça, nel corso di un’intervista a Guillem Balagué in vista della celebrazione del Cruyff Legacy Summit, evento che si svolgerà il prossimo 21 settembre ad Amsterdam e che servirà a render omaggio a Johan Cruyff in coincidenza con l’anno in cui l’olandese avrebbe festeggiato il suo 75° compleanno. Si legge su Mundo Deportivo: “Il Barcellona ha un’immagine, è bello. Puoi vedere l’orgoglio negli occhi dei giocatori quando hanno l’opportunità di firmare per il Barcellona e questo ha aiutato molto a competere con club con budget più grandi e stipendi migliori. Volevano firmare per il Barcellona e siamo molto grati a questi giocatori perché, credetemi, avevano offerte migliori delle nostre. Anche così, hanno scelto di seguire il loro sogno di entrare a far parte della storia”.

Foto: Twitter Jordi Cruyff