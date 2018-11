Jordi Alba tra il rinnovo Barça e le sirene di mercato. E quelle parole…

Il futuro di Jordi Alba è tutto da decifrare. Nelle scorse settimane la stampa catalana aveva evidenziato la volontà del Barcellona di stringere i tempi per il rinnovo del laterale spagnolo, in scadenza nel 2020. Dopo una fase di stallo nella trattativa, infatti, la dirigenza blaugrana – secondo quanto riferito dal Mundo Deportivo – si era decisa ad accelerare e intensificare i contatti con l’entourage del calciatore. Anche perché nel frattempo lo stesso Jordi Alba era stato accostato ad altri club, inclusa la Juventus, nonostante il diretto interessato avesse più volte mandato segnali inequivocabili del fatto di voler proseguire la sua avventura in maglia blaugrana. Per continuare il matrimonio lontano dai rumors di mercato, però, c’è bisogno di quel rinnovo che ancora non è arrivato. E le parole di Jordi Alba, rimbalzate dalla Spagna nelle scorse ore, lasciano poco spazio all’immaginazione: “Non ho notizie del rinnovo. Sono tranquillo perché sto facendo le cose nel modo giusto, non so cosa pensa il club. C’è ancora molto tempo per il contratto, la mia intenzione è di finire la mia carriera qui”. Jordi Alba manda l’ennesimo messaggio al Barça, magari aspettando una chiamata a stretto giro di posta…

Foto: AS