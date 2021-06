Jordi Alba sull’esclusione di Ramos: “Non il suo anno migliore, ma sarebbe stato importante per noi”

Luis Enrique, CT della Spagna, ha fatto discutere con la scelta di non convocare Sergio Ramos per Euro 2020. Così ne ha parlato Jordi Alba, difensore del Barcellona, e vice capitano della Selecion: “Il mister fa la lista, e pensa di portare i migliori di Spagna. E’ vero che Sergio Ramos non ha avuto la sua stagione migliore, anche per degli infortuni, però Sergio è un giocatore molto importante per noi”.