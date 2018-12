Jordi Alba sul rinnovo: “Ci sono stati contatti con il Barcellona. Ma preferisco…”

Jordi Alba, terzino del Barcellona, ha parlato ai media spagnoli soffermandosi anche sul rinnovo del contratto, per il momento in stand-by. Ecco le dichiarazioni del laterale mancino blaugrana: “Rinnovo? Sono tranquillo, spetta ai miei rappresentanti, hanno già contattato il club. Ma non voglio parlare di nuovo di questo argomento perché ora preferisco concentrarmi sulla squadra e vincere molte cose al Barcellona”, ha chiuso Jordi Alba.

Foto: AS