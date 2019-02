Jordi Alba dopo il rinnovo: “Difficile spiegare la mia felicità. Continuerò a lottare con questo gruppo per…”

Jordi Alba, terzino sinistro del Barcellona fresco di rinnovo fino al 2024, ha esternato tutta la propria soddisfazione attraverso un post su Instagram: “Oggi è un giorno davvero speciale. E’ difficile spiegare a parole la felicità che provo nell’essere arrivato all’accordo per il rinnovo con il club del mio cuore. Sono grato a tutti quelli che lo hanno reso possibile, ovvero al presidente, al club e ai miei agenti. Vorrei ringraziare anche la mia famiglia e i tifosi per l’appoggio incondizionato. Sono orgoglioso di continuare a difendere questa maglia al fianco di un gruppo del genere e di poter lottare per tutti i titoli di tutte le stagioni. Grazie”.

Foto: Twitter Barcellona