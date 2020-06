Jordi Alba: “La pausa è stata utile a recuperare mentalmente”

Il difensore del Barcellona, Jordi Alba, in seguito alla gara vinta contro il Maiorca è intervenuto ai microfoni di Movistar TV per commentare la vittoria e la pausa forzata a seguito dello stop ai campionati.

“Abbiamo controllato la gara, la squadra ha fatto molto bene e il Maiorca ha creato per noi pochi pericoli. Fino al terzo gol non ci siamo rilassati. Personalmente, la pausa è stata utile per riposare fisicamente e mentalmente”.

Foto: Twitter ufficiale Barcellona