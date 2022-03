Jordi Alba: “Italia fuori dai Mondiali? Ringrazio il cielo per non aver dovuto giocare i playoff”

Jordi Alba, terzino del Barcellona e della Nazionale spagnola, ha parlato in conferenza stampa in merito alla sua nazionale e ha anche parlato della clamorosa eliminazione dell’Italia dai playoff dei Mondiali per mano della Macedonia del Nord.

Queste le sue parole: “Italia fuori dai Mondiali? Una sorpresa clamorosa. Ieri sera ho ringraziato il cielo per il fatto che la Spagna sia già qualificata al Mondiale e non abbiamo dovuto giocare i playoff, cosa che stava per accadere. Il calcio di oggi, infatti, ti mette di fronte ad avversari di vario genere, ma tutti possono batterti, soprattutto in una partita secca. In questo momento della stagione, inoltre, dove si arriva con tante gare giocare, puoi arrivare anche con una condizione fisica non esaltante e rischi di pagarlo. È un peccato che l’Italia non ci sia al Mondiale, ma chi ci sarà al posto loro meriterà senza dubbi di esserci”.

Foto: Twitter Barcellona