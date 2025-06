Jordi Alba: “Contro il PSG daremo il massimo, vogliamo vincere”

24/06/2025 | 10:23:25

Dopo il pareggio 2-2 contro il Palmeiras, che ha permesso all’Inter Miami di qualificarsi agli ottavi di finale del Mondiale per Club, Jordi Alba ha espresso soddisfazione per la prestazione della squadra. Il difensore ha sottolineato come, nonostante alcuni momenti difficili, la sua squadra sia stata superiore agli avversari e abbia disputato una partita oltre le aspettative. «Siamo stati superiori, a parte qualche fase di difficoltà, e abbiamo dimostrato di poter competere ad alto livello in questa competizione», ha detto Alba. Guardando al prossimo impegno contro il Paris Saint-Germain, Alba ha elogiato il tecnico Luis Enrique, definendolo «il miglior allenatore al mondo». Consapevole della difficoltà della sfida, il difensore spagnolo ha però ribadito l’ambizione sua e del gruppo: «Affrontare il campione europeo non sarà facile, ma il nostro obiettivo è competere con la massima determinazione e provare a vincere contro il PSG». Il giocatore ha infine evidenziato l’importanza di questa esperienza internazionale, considerandola un’opportunità di crescita per tutta la squadra: «Questa competizione è un’occasione unica per noi, vogliamo continuare a migliorare e dimostrare di poter fare bene anche contro avversari di altissimo livello».

Foto: Instagram Inter Miami