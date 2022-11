Jordi Alba: “Bisogna vincere col Giappone. Con la Germania partita equilibrata”

Jordi Alba ha parlato della partita contro la Germania e delle chance delle furie rosse di accedere alla fase eliminatoria: “E’ stata una partita equilibrata, con entrambe le squadre che hanno dominato. Nel primo tempo abbiamo avuto buone occasioni per segnare e alla fine il gol è caduto quando ho messo davanti alla porta Morata. Il pareggio è arrivato da una giocata sfortunata. Adesso non succede niente. Bisogna continuare e pensare a vincere contro il Giappone”. Sul piano del gioco queste sono le idee dello spagnolo: “Bei momenti con altri di precipitazione. Ma in termini generali l’idea del gioco è sempre stata mantenuta. La Germania è una grande squadra e tutto ha un’influenza. La fiducia è intatta. È stato fatto un buon lavoro e questa è la linea da seguire. Ora si andrà giocare la terza partita contro il Giappone e vincerla per passare il turno come prima nel girone”.

Foto: Instagram Jordi Alba