Jony: “Procede bene il ritiro con la Lazio. Ecco cosa ci chiede Sarri”

Jony Rodriguez, esterno offensivo della Lazio, è intervenuto ai canali ufficiali del club biancoceleste per analizzare questi giorni di ritiro ad Auronzo di Cadore. Ecco le parole dello spagnole che si è soffermato anche su Sarri: “Il ritiro procede bene, stiamo lavorando tanto mentre impariamo cioè che il mister vuole. La squadra per anni ha fatto un modulo diverso e adesso serve lavorare per imparare il più velocemente possibile il nuovo gioco. Ruolo? Per me destra o sinistra è lo stesso, mi sento bene da entrambe le parti. Sono disponibile per il mister. Sarri ci chiede di fare bene la pressione, saltare l’avversario, fare le cose semplici in mezzo al campo e poi essere bravi dalla trequarti avversaria in avanti. Lo staff sta lavorando molto con noi per migliorare individualmente. Abbiamo fatto un test posturale e di forza e con quei risultati stiamo lavorando per migliorare. Futuro? Dalla prossima stagione mi aspetto soprattutto di raggiungere l’obiettivo: se rimango alla Lazio, è andare in Champions, se devo andare via magari in prestito diventa fare bene per farmi vedere e tornare qui”.

FOTO: Twitter Lazio