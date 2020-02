Jony: “La nostra idea di gioco è l’arma in più contro Juventus e Inter. Inzaghi è una leggenda”

L’esterno della Lazio, Jony – intervistato dal quotidiano Marca – ha parlato del momento in casa biancoceleste. Di seguito una parte delle sue parole.

“Non c’è pressione per centrare i record, speriamo di mantenere questo livello. L’obiettivo resta la Champions League: la nostra idea di gioco è l’arma in più contro Juventus e Inter. Quando arrivi la prima cosa che ti dicono i tifosi è di vincere il derby contro la Roma. Luis Alberto e Patric, spagnoli come me, mi hanno aiutato molto: con Luis siamo amici intimi“.

Inzaghi e Immobile?

“Il tecnico è una leggenda del club: è amato da tutti, lo ammiriamo per come allena e cosa trasmette. Lavora tanto e ha molta passione. Ciro è una bestia, un cane da combattimento e non solo per i gol che fa, ma soprattutto perché lavora tanto per la squadra. Corre tantissimo e aiuta i compagni nello spogliatoio. Spero davvero che possa vincere la Scarpa d’Oro”.

