Chi è Jonathan Rowe, il talento bocciato dall’OM e in orbita Bologna

20/08/2025 | 12:15:27

Messo fuori rosa insieme al “compagno” di squadra Adrien Rabiot, Jonathan Rowe è un nome caldo delle ultime settimane di calciomercato. Il giocatore londinese potrebbe far comodo a molti club che, considerando la rottura col club di Marsiglia, potrebbero strappare l’intesa per il prodotto delle giovanili del Norwich. Un percorso di crescita che lo ha portato all’esplosione durante la stagione 2023-24, distinguendosi per duttilità ed estro. Rowe è un’ala sinistra che gioca a piede invertito che può all’occorrenza immedesimarsi nel ruolo di trequartista. Dribbling e velocità sono due caratteristiche peculiari del repertorio del classe 2003. In 31 presenze (909′ disputati) con la maglia dell’OM, ha messo a segno 3 gol e 4 assist. Il profilo è interessante, con ampi margini di miglioramento. Rowe si sta avvicinando al Bologna, dopo essere stato accostato alla Roma (non troppo convinta del profilo). Il Bologna sta avanzando convinto e conta di arrivare alla buona riuscita delle trattative. Così come lo spera il giocatore “scontento” che dovrà trovare una nuova sistemazione per continuare il suo processo di crescita calcistica.

Foto: Instagram Rowe