Jonathan David: “L’obiettivo? Fare 25 gol. Coesistenza con Vlahovic possibile”

06/09/2025 | 15:42:05

Jonathan David, attaccante canadese della Juventus, ha parlato a SportMediaset sulle aspettative di questa stagione in bianconero.

Queste le sue parole: “Penso che possiamo competere in qualsiasi competizione a cui partecipiamo, tentando di arrivare il più lontano possibile. Sto imparando piano piano l’italiano, non ho ancora un insegnante, ma l’avrò presto. A ora so dire ‘Buongiorno’ e ‘A domani'”.

Il gol all’esordio in campionato? “Sempre importante per un attaccante iniziare facendo gol, l’obiettivo è di vincere più partite possibili. Proverò a segnarne il più possibile, qualora dovessi arrivare a 25 ne sarei felice, se non dovessi farcela pazienza: darò il massimo”.

La coesistenza con Vlahovic? “Sì, penso che sia possibile. Spetta all’allenatore decidere, ma non ci sarebbero problemi per me a giocare con lui”.

La sfida contro l’Inter? “Partita molto importante per la stagione e per i tifosi, cercheremo di preparare la partita al meglio, poi vedremo come andrà”.

Foto: Instagram Juventus