Jonathan David in crisi al Lille. Genesio: “Non c’entra nulla la scadenza del contratto a giugno”

Momento difficile per il Lille che vede il suo bomber, l’uomo mercato, Jonathan David, in crisi di prestazioni e gol da un mese e mezzo. Un momento delicato, che in Francia, la stampa ha chiaramente collegato al contratto in scadenza al 30 giugno e un addio molto probabile.

Il tecnico dei francesi, Genesio, smorza le polemiche: “Non è solo David a essere mancato sotto porta,” ha dichiarato in conferenza stampa, “anche i giocatori subentrati non hanno fatto meglio. Non possiamo certo puntare il dito contro un ragazzo che in diverse occasioni ci ha trascinato fuori da situazioni complicate.”