Jonathan David e le ricostruzioni sul mercato (prima della Juventus)

21/10/2025 | 14:48:58

Jonathan David è diventato all’improvviso un attaccante scarso e incapace di imporsi. Peccato che abbia segnato sempre valanghe di gol, soprattutto perché avevano capito quali fossero le soluzioni ideali per metterlo nelle condizioni di rendere. David ha sempre giocato con un attaccante accanto, garantendo un rendimento alto: non è una prima punta anche se all’occorrenza può agire in quel ruolo. Prima di andare alla Juventus, che lui aveva scelto già ad aprile, il canadese aveva avuto proposte da Premier, Liga e dalla stessa Serie A. C’erano commissioni toste da pagare, e la Juventus ha deciso di farlo, ma sostenere che non avesse mercato è soltanto un modo per spargere veleno disconoscendo i fatti. Adesso parlarne male è una moda, ovviamente dopo diversi mesi dal suo arrivo e non quando è stato acquistato. Ma sulle qualità di David c’è poco da disquisire, lo dicono i fatti e i numeri”.

Foto: insta David