Jonathan David e la Juve: una storia lunga due anni. Cosa serve adesso

25/06/2025 | 13:20:10

La Juventus insegue Jonathan David da due anni, era l’estate del 2023: è cambiato il management, ma l’apprezzamento è rimasto intatto. E i contatti nell’ultimo mese si sono accentuati, al punto che è stato raggiunto un accordo di massima sull’ingaggio: 6 milioni di base fissa più 1-2 di bonus. David non ha chiuso alla Serie A, contrariamente a qualche notizia non esatta di inizio giugno, ha altre proposte (Turchia, Arabia), ma vorrebbe esibirsi nel campionato italiano. L’Inter aveva mollato la presa quasi subito per i costi alti, il Napoli aveva l’intesa totale ma poi ha cambiato idea perché Conte vorrebbe uno specialista diverso (alla Nunez, per intenderci). E così la Juve è tornata sotto, pur avendo continuato a informarsi su Osimhen ma sapendo che questa situazione può cambiare da un giorno all’altro. Chi assiste David chiede un premio alla firma e commissioni per oltre 10 milioni e qui si giocherà la partita (quindi serve prudenza). Affondare per la Juve significherebbe assicurarsi un attaccante forte a parametro zero, continuare a lavorare per Kolo Muani contando sulla volontà del francese, in caso contrario andare su un altro specialista di spessore. E chissà se nel frattempo Osimhen avrà accettato l’Arabia o qualche altra destinazione…

Foto: Instagram David