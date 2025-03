JONATHAN BURKARDT, IL TRASCINATORE DEL MAINZ SULLE ORME DI KLOSE

Dietro le solite note Bayer Leverkusen e Bayern Monaco, c’è una sorpresa nella Bundesliga. L’1. Fußball- und Sportverein Mainz 05, un club che solo di recente si è affacciato al grande calcio tedesco. E che ora ha l’occasione di fare un enorme balzo: qualificarsi per la prima volta nella sua storia in Champions League. Una rosa esperta, un mix di leader, giovani in rampa di lancio e la punta di diamante della squadra, il classe 2000 Jonathan Burkardt.

Venticinque anni da compiere a luglio, cresciuto nel settore giovanile del Darmstadt, approda all’età di 14 anni nel vivaio del Magonza. Si fa notare con l’under 19 ed esordisce fra i professionisti il 15 settembre 2018, in occasione del match di Bundesligavinto per 2-1 dal Magonza contro l’Augusta. Il 17 Giugno 2020 segna il suo primo goal in Bundesliga contro il Borussia Dortmund nella vittoria in trasferta per 0-2. La stagione 2021/2022 è la migliore per l’attaccante tedesco che segna 11 goal e 3 assist in campionato. Molto sfortunato la stagione successiva dove a frenare la sua crescita calcistica è un infortunio al ginocchio che lo tiene ai box per più di 10 mesi. Nonostante lo stop forzato la sua carriera riprende al meglio, il 7 Febbraio 2024 ritrova il goal nella sfida contro l’Union Berlino pareggiata per 1-1. Dalla stagione 2024-2025 viene promosso nel ruolo di capitano della squadra tedesca.

Mai come quest’anno Burkardt è l’ago della bilancia delle ambizioni del club, perché sono proprio i suoi goal ad alimentare le ambizioni Champions di Magonza: 15 in 22 presenze, già battuto il suo record personale del 2021-22 (13). Numeri che gli hanno permesso, dopo aver fatto la trafila nelle nazionali giovanili della Germania, di conquistare lo scorso ottobre la prima chiamata con la selezione maggiore tedesca, per poi tornarci in occasione dei quarti di finale di UEFA Nations League contro l’Italia.

Si è preso il Mainz e ora prova a prendersi la Germania sulle orme del suo grande idolo: Miroslav Klose, leggenda del Bayern Monaco. “Non era il più forte fisicamente, ma era incredibilmente intelligente in area di rigore e molto pericoloso davanti alla porta”, ha spiegato Burkardt in una recente intervista. Da Klose ha provato a rubare i segreti negli ultimi 16 metri, a questo prova ad aggiungere la sua rapidità e la qualità mostrata nelle ripartenze veloci.

Foto: Instagram Mainz