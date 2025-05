Johnson porta avanti il Tottenham sullo United: 1-0 all’intervallo

21/05/2025 | 21:49:45

La prima occasione da rete arriva all’11’ con Johnson che mette alla prova Onana dopo un’ingenuità di Maguire. Al 16′ arriva al risposta dei Red Devils con Amad Diallo. Dagli sviluppi di calcio d’angolo, Vicario esce ma spizza solo il pallone che termina sui piedi dell’ex Atalanta che calcia un diagonale potente che non termina di molto al lato del secondo palo. Al 30′ è ancora Diallo a rendersi protagonista che salta tre avversari, poi libera il destro ma il gambone di Johson respinge questa conclusione. Torna in avanti il Tottenham. E Onana e Yoro rischiano grosso: il difensore aspettava l’uscita del suo portiere ma l’ex Inter rimane tra i pali. Allora Yoro si gira ma si complica la vita, prova un dribbling che rischia di non riuscirgli ma alla fine un rimpallo fa carambolare in modo innocuo la palla verso Onana che può bloccarla. La partita si sblocca al 42′ con Johnson che, con l’aiuto di Shaw, batte anche Onana, non sicurissimo nell’uscita. Al San Mames, a ridosso dell’intervallo, gli Spurs sono avanti.

Foto: Instagram Europa League