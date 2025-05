JOHNSON, L’UOMO DELLA PROVVIDENZA

22/05/2025 | 15:00:27

A spezzare un digiuno che in casa Tottenham andava avanti fin dal 2008 ci ha pensato Brennan Johnson. Sicuramente non era uno dei nomi più attesi alla vigilia della sfida contro lo United, ma il gollonzo segnato ai Red Devils si è rivelato molto più importante di qualsiasi attesa per gli Spurs. E così l’attaccante gallese classe 2001 si è preso la copertina, un’ala offensiva capace di inanellare 32 presenze in Premier e 13 in Europa League, 11 gol in campionato e cinque nella coppa che per la terza volta è finita nella bacheca del Tottenham. E la gioia non poteva che essere stellare al termine della finale di Europa League, con l’attaccante che, riavvolgendo il nastro, ha ammesso: “Fin dal mio arrivo, il pensiero è stato: ‘Il Tottenham è una buona squadra, ma non riescono a vincere’ – ora possiamo dire che ce l’abbiamo fatta!” Nato e cresciuto a Nottingham, è proprio tra le fila della squadra della sua città che l’esterno offensivo ha mossi i primi massi, facendo tutta la trafila delle giovanili e arrivando in prima squadra nel 2019. Giudicato però ancora troppo acerbo per contribuire alla causa inglese, Johnson viene girato in prestito al Lincoln City, dove finalmente esplode, con una stagione da 40 presenze e dieci reti messe a segno. Poi, arriva il momento del ritorno a casa e Brennan riesce finalmente a raggiungere il sogno di diventare protagonista con la maglia del Nottingham, dove gioca due stagioni che lo consacrano in maniera definitiva, fino ad attirare i riflettori delle big di Premier, oltre al Galles che lo convoca in Nazionale (35 presenze all’attivo). E alla porta del Forest arriva a bussare il Tottenham, che il 1° settembre 2023 chiude una trattativa da ben 55 milioni per portarlo nel nord di Londra. In due stagioni con la maglia degli Spurs, Brennan ha collezionato 84 presenze e siglato 23 reti, fino a quella più importante che è valsa l’Europa League nella finale di Bilbao. E adesso occhio alle sirene di mercato, che potrebbero tornare ad accendersi sul talento del Tottenham, adesso divenuto anche un campione nella forma.

Foto: Instagram Europa League