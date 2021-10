Johnsen dopo il rinnovo con il Venezia: “Ringrazio il club per la fiducia. Sono molto felice”

Dennis Johnsen, attaccante del Venezia, ha commentato tramite un post Instagram il rinnovo con il Venezia: “Sono molto felice di rinnovare il mio contratto con il Venezia fino al 2025. Voglio ringraziare il club per aver creduto in me e avermi dato fiducia. Insieme raggiungeremo grandi cose e lotteremo in Serie A. Grazie anche a tutti i tifosi che mi hanno scritto dopo il mio infortunio contro la Fiorentina, ho superato l’operazione oggi e spero di tornare in campo nel giro di un paio di settimana”.

FOTO: Twitter Venezia