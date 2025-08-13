John Elkann: “L’obiettivo della Juventus è vincere. Vedere i nostri giovani crescere è straordinario”

13/08/2025 | 20:19:00

John Elkann ha parlato a DAZN nella giornata di festa con la tradizionale amichevole tra Juventus e Next Gen: “Questo è un momento fantastico per tutti, un momento per ritrovarsi in famiglia e per vedere i nostri campioni che giocano contro il nostro futuro. Questo è ciò che rappresenta la giornata di oggi, un momento unico in cui la squadra, i giovani, le ragazze e tutte le famiglie juventine si ritrovano. C’è tantissima passione, tantissimo amore, tantissima fede juventina e questo sia noi che la squadra lo sentiamo. La Juventus è gioventù, essere qua col futuro è ciò che ci ha reso forti. Partire dalle nostre radici, dalle nostre tradizioni, vedere crescere i nostri giovani è qualcosa di straordinario e di cui siamo orgogliosi. L’obiettivo è quello di vincere”.

FOTO: sito Juventus