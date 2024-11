John Elkann: “I derby sono sempre difficili. Massima fiducia in Motta, ha preso in mano la squadra”

Oggi a Pechino è stata ufficialmente inaugurata la Agnelli Chair of Italian Culture, alla presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Durante l’evento, John Elkann, presidente della Fondazione Agnelli, CEO di Stellantis e principale azionista della Juventus, ha condiviso un messaggio di supporto rivolto alla squadra e al tecnico in vista dell’atteso derby della Mole, in programma questa sera alle ore 20:45.