John Elkann: “Carnevali ha portato esperienza. L’ambizione della Juventus sarà sempre quella di vincere”

17/08/2026 | 21:51:40

John Elkann, proprietario della Juventus, ha parlato in zona mista dopo l’amichevole interna in casa bianconera.

Le sue parole: “Carnevali? Giovanni è un grande professionista, conosce benissimo il calcio e il calcio italiano. In questo momento la Juventus sta portando avanti un rafforzamento che deve partire dall’Italia e rispettare quella che è l’identità del club, un’identità che si sposa molto bene con le capacità di Giovanni Carnevali e con le sue ambizioni, che sono le stesse del club ovvero quelle di perseguire la vittoria”.

Lo scudetto è un obiettivo? E l’Europa League? “L’ambizione della Juventus sarà sempre quella di vincere. Quest’anno abbiamo una serie di grandi impegni in Italia e in Europa ed è importante portarli avanti. Tenendo presente che il calcio è fatto di cicli e noi oggi siamo in una fase di ricostruzione. L’importante è fare bene questa ricostruzione, siamo tutti determinati a portarla avanti ed è quello che ci chiedono anche i nostri tifosi”.

Foto: sito Juve