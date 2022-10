John Carew accusato di frode ed evasione fiscale: rischia due anni di reclusione e 52.000 euro di multa

Guai per John Carew, ex attaccante di Roma e Valencia, tra le altre. L’ex calciatore norvegese rischia due anni di carcere e una multa di 52.000 euro dopo essersi dichiarato colpevole di frode nel processo svoltosi presso il tribunale distrettuale di Oslo.

Come riportato da AS, Carew si è dichiarato colpevole di negligenza grave nel periodo compreso fra il 2014 e il 2017, ma contesta consapevolmente e volontariamente l’evasione fiscale tra il 2017 e il 2019 . Secondo l’accusa, il centravanti norvegese era perfettamente consapevole di quel che stava facendo e quindi ha agito deliberatamente. Carew è stata accusato di evasione fiscale per un valore di 577.000 euro tra il 2014 e il 2019.

Foto: twitter Roma