JOHAN MOJICA, LA NUOVA FRECCIA SULLA FASCIA DI GASPERINI

L’Atalanta ha finalmente colmato il vuoto lasciato dalla cessione di Timothy Castagne. Da ieri, Johan Mojica è ufficialmente un giocatore della Dea. Prestito con diritto di riscatto per il colombiano che arriva dal Girona.

Nato a Santiago de Calì, Mojica ha 28 anni ed è un esterno sinistro. Può giocare sia come terzino che come laterale di centrocampo. Il prototipo di giocatore che serve al 3-4-3 di Gasperini: uno che sappia interpretare entrambe le fasi di gioco.

Johan si forma calcisticamente nelle giovanili dell’Academia Fc. Dopo due anni nella seconda serie del campionato colombiano, il passaggio prima divisione, al Deportivo Cali. L’esperienza dura poco, perché dopo soli 6 mesi Johan cambia completamente realtà: lo attende l’Europa, precisamente la Liga spagnola, dove si unisce al Rayo Vallecano. L’avventura in Spagna prosegue con il prestito nella Real Valladolid, squadra di Liga2, dove realizza 7 gol e altrettanti assist, entrando nella top 11 del campionato. Terminato il prestito, un breve ritorno al Rayo Vallecano, poi una nuova squadra: il Girona.

I primi mesi sono difficili, perché Johan scende il campo poche volte, ma col tempo guadagna la fiducia del suo allenatore e diventa titolare. Il momento positivo si ferma però all’inizio dell’anno successivo, quando Mojica, in allenamento, si rompe il crociato e sta fuori per molto tempo. Nella sua ultima stagione torna a giocare con regolarità, collezionando 36 presenze.

Mojica ha giocato anche con la Nazionale colombiana. Ha esordito a 22 anni, debuttando con gol e assist nell’amichevole vinta 6-0 contro il Bahrain nel 2015. Nel 2018 si realizza un sogno: Johan viene convocato per i Mondiali di Russia, dove si mette in mostra per le sua capacità atletiche e la sua velocità.

Ora comincia l’avventura con l’Atalanta, dove di certo non mancheranno le occasioni per sgroppare sulla fascia sinistra come nuovo vice-Gosens. Con buona speranza di Gasperini.

