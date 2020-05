Joe Hart cerca una nuova squadra: “Vorrei continuare in Inghilterra, ma è dura”

Joe Hart, portiere inglese che ha difeso i pali del Manchester City e della Nazionale e che in Italia ha vestito la maglia del Torino, non gioca una partita di Premier dal 2018. Il portiere 35enne del Burnley è in scadenza di contratto e, come dichiarato al Guardian, non ha alcuna intenzione di ritirarsi: “Sono aperto a qualsiasi esperienza, voglio solo continuare a giocare al massimo livello possibile. In Inghilterra, non credo di riuscire a farlo. Non fraintendetemi. Mi piacerebbe avere un’altra grande possibilità in Inghilterra, ma potrebbe essere difficile.”

Foto: sito ufficiale Burnley FC