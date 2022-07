Joe Gomez dopo il rinnovo: “Liverpool miglior club al mondo. Facile prendere la decisione”

Dopo aver firmato il rinnovo di contratto con il Liverpool, il difensore Joe Gomez ha parlato ai canali ufficiali del club esprimendo la propria soddisfazione per continuare l’avventura con i Reds: “Ovviamente è un momento speciale per me e la mia famiglia, uno di quelli che sogni da bambino e che non si dà per scontato. Il Liverpool è un posto incredibile dove stare, ai miei occhi probabilmente uno dei migliori, se non il migliore, club al mondo in questo momento. È stato facile prendere la decisione di prolungare con questo club. Sono qui ormai da qualche anno, anche se mi sento ancora giovane e penso di avere ancora davanti a me i miei migliori anni da calciatore. Ho ancora tempo per imparare e crescere“.

Foto: Instagram Liverpool