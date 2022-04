Joe Barone: “Siamo in piena lotta per l’Europa. Rinnovo di Italiano? Rapporti ottimi”

Il dg della Fiorentina, Joe Barone, intervenuto all’evento di Palazzo Vecchio per la commemorazione di Artemio Franchi, ha parlato di diversi temi sulla stagione dei viola.

Queste le sue parole: “La figura di Artemio Franchi è importante per la città e per il nostro calcio. Derby? Vittoria importante. Noi dobbiamo continuare a pensare gara per gara, adesso ci sarà il Napoli e ci serve continuità. Per la lotta europea ci siamo, ma serve concentrazione e tanto lavoro. Nico Gonzalez? Possono far gol tutti, anche Biraghi, che è in alto nella classifica marcatori. Siamo una squadra in cui tutti possono andare in rete”.

Sul rinnovo di Italiano: “Rinnovo di Italiano? Siamo in ottimi rapporti e abbiamo un’opzione di rinnovo, vediamo a fine anno. Ci metteremo al tavolo come sempre. Ha un ottimo rapporto anche con Commisso. Logo? Siamo concentrati su presente e futuro della Fiorentina. Non penso che oggi ci sia bisogno di queste contestazioni, alla squadra serve supporto. Rinnovo di Castrovilli? Ceno con tutti e qualcuno di voi a volte ci vede. Gaetano ha un contratto, noi rispettiamo i contratti, vediamo, anche con lui, a fine anno”.

Sugli arbitri: “Polemiche sul VAR? Non entro nel merito. Comunque ieri ci sono stati degli episodi, l’arbitraggio si assume le proprie responsabilità”.

Foto: Twitter Fiorentina