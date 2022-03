Joe Barone: “Commisso vuole investire nel calcio a Firenze. Avremo strutture all’avanguardia”

Joe Barone, direttore generale della Fiorentina, ha parlato a margine della presentazione del progetto del nuovo stadio del club viola, commentando l’intenzione e la voglia di Commisso di investire nel calcio a Firenze.

Queste le sue parole: “Prima di tutto voglio ringraziare Rocco Commisso e la sua famiglia per credere nel calcio italiano. E’ importante rispettare la storia. Ringrazio tutti i giocatori che hanno indossato questa maglia. Noi stiamo imparando tutta la storia della Fiorentina. Crediamo tanto nella struttura, siamo attivi in Lega per quella del calcio italiano. Il nostro settore giovanile è importante e a bagno a Ripoli abbiamo trovato un posto per realizzare la casa della Fiorentina. Domenica saranno ospiti tanti ex a visitarlo, dopodiché vedremo la partita con il Bologna. E’ un centro sportivo di 27 ettari, 12 campi da calcio. Ci saranno tutti, anche il settore femminile e giovanile”.

Foto: Twitter Fiorentina