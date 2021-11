Joaquin si ritira, il saluto della Fiorentina: “Grazie di tutto”

In giornata ha appeso le scarpette al chiodo l’esterno spagnolo, Joaquin.

Il giocatore, una vita al Betis Siviglia, ha avuto anche una parentesi in Serie A alla Fiorentina. Il club toscano ha voluto salutare lo spagnolo con un post sui social dove ha scritto: “Grazie di tutto Joaquin e in bocca al lupo per il prosieguo della carriera”.

Foto: Twitter Betis