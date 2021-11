Joaquin si ritira: “A 40 anni è arrivata l’ora di smettere. Ecco la mia nuova professione”

Joaquin Sanchez, ex giocatore della Fiorentina e attualmente in forza al Betis Siviglia, ha annunciato il suo ritiro dal calcio giocato. Ecco le sue parole rilasciate al programma El Hormiguero: “So già che il calcio mi mancherà, ma a 40 anni è arrivata l’ora di smettere. Ormai del resto non gioco mai“. Joaquin ha inoltre svelato la nuova pressione che lo vedrà come presentatore del programma ‘Joaquin, el novato’: “Sarà un programma molto divertente, con umorismo e allegria. Presto lascerò il calcio, ma voglio comunque continuare a imparare nuove professioni“.

Foto: Marca