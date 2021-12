Joaquin: “Dissi no al Chelsea di Mourinho. Alle 15 a Londra è già notte. Io sono abituato al sole”

Joaquin Sanchez, ex esterno del Betis e anche della Fiorentina, si è ritirato dal calcio qualche settimana fa, a 40 anni, compiuti lo scorso luglio. Il calciatore spagnolo a La Resistencia, ha parlato di alcuni aneddoti del passato, come quello di aver rifiutato il Chelsea di Mourinho nel 2004.

Queste le sue parole: “Devo dire la verità? Ho detto di no al Chelsea perchè alle tre del pomeriggio a Londra è già notte. E quella non è vita. Ero abituato al sole, a una birretta, all’ambiente caldo. Londra erra un’altra vita ed era complicato. Ero in un momento della mia vita in cui una decisione del genere non era facile da prendere, dato che avevo già tutto quello che volevo: a vent’anni ero già Joaquin del Betis e avevo un ruolo importante nel club”.