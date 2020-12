Joaquin Correa ha un problema al polpaccio. Sarà in tribuna per Lazio-Napoli

Joaquin Correa non siederà nemmeno in panchina nella sfida contro il Napoli. Il giocatore della Lazio ha accusato un problema al polpaccio sinistro nelle ultime ore e si accomoderà in tribuna.

