Joaquin: “A 41 anni mi sento ancora un calciatore, anche se a questi livelli si fatica molto. Ma fin quando mi diverto non smetto”

Joaquin, esterno del Betis, tra le altre, ex Fiorentina, ha parlato a Sky dopo la vittoria in casa della Roma e della sua voglia di giocare a calcio anche a 41 anni.

Queste le sue parole: “Gradirei essere considerato ancora un calciatore, la televisione può attendere. A 41 anni non è facile competere contro una squadra importante come la Roma e siamo molto felici di aver ottenuto questi tre punti pesanti e reso felici i tifosi. La squadra è rimasta compatta e unita, giocando in maniera offensiva senza mai perdere il controllo della partita e abbiamo meritato la vittoria. Mourinho? Ho un ottimo rapporto con lui, ci conosciamo da tanti anni, ci siamo abbracciati ed è un orgoglio per me che un tecnico come lui, con la sua storia, mi abbia reso questo omaggio. A questi livelli, a 41 anni, si fatica molto, ma fin quando mi diverto, non smetto”.

Foto: twitter Betis